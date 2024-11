MONZA, GALLIANI: "NESTA GODE DELLA NOSTRA FIDUCIA"

"Nesta l'ho visto molto determinato e molto arrabbiato perché sta cercando la soluzione per fare punti. Al di là dei rapporti affettuosi da tanti anni, lo abbiamo scelto perché secondo le statistiche era quello che giocava nella maniera più simile a Palladino. Gode della nostra fiducia e non corre nessun tipo di rischio, ma adesso è arrivato il momento di fare punti". Così Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, in occasione di un incontro pubblico tra i giocatori biancorossi e i tifosi.