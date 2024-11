In un'intervista rilasciata a Milannews, Moncada ha fatto il punto sui rinnovi di Theo Hernandez e Mike Maignan: "Abbiamo cominciato da due mesi le discussioni. Posso dire che siamo messi bene. Non so quale sarà il primo ma abbiamo cominciato molto bene. Sono veramente tutti contenti, non ho visto nessuno che voglia andare via. Potete chiedere a loro, sono tutti contenti qui al Milan”.