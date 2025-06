Theo Hernandez, addio Milan: il francese vola a Parigi per firmare con l'Al Hilal

In linea teorica, sempre che l'Al Hilal riesca a superare la fase a gironi, Theo Hernandez potrebbe anche essere tesserato e convocato per il Mondiale per club in corso negli Stati Uniti, considerando la facoltà per i club coinvolti di iscrivere nuovi giocatori tra il 27 giugno e il 3 luglio. Scenario difficile però, data l'assenza di preparazione del terzino rossonero e il poco tempo a disposizione per organizzare il tutto.