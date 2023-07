Musah, prima offerta al Valencia: c'è ancora distanza

MANOVRE MILAN

I rossoneri sono fermi a 13 milioni più bonus: si tratta, c'è ottimismo

© Getty Images Non c'è ancora la fumata bianca, ma il Milan si è mosso ufficialmente per Yunus Musah. I rossoneri, che hanno nel mirino il centrocampista da diverso tempo, hanno recapitato ieri pomeriggio la prima offerta ufficiale al Valencia. L'ad Furlani ha messo sul piatto 13 milioni di euro più bonus che, al momento, sembrano non bastare per gli spagnoli.

La trattativa è entrata nel vivo ed è atteso un ritocco al rialzo dei rossoneri per arrivare a una cifra di 18 milioni di euro. A Milano sono ottimisti e sperano di regalare il jolly di centrocampo a Pioli il prima possibile. Il 20enne statunitense, con cittadinanza inglese, è considerato da tutti un centrocampista duttile in grado di giocare in ogni ruolo della mediana. L'obiettivo è quello di chiudere il prima possibile per porterlo aggregare nella tournèe nel suo Paese natale.

Intanto il giocatore dovrebbe aggregarsi al Valencia nella tournèe in Svizzera, in attesa di eventuali sviluppi di mercato.