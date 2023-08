Milan, Taremi: finito il summit a Casa Milan. Colombo non convocato

MANOVRE ROSSONERE

Secondo Record l'affare con al centro l'iraniano è definitivamente naufragato ma restano spiragli. Le alternative sono Jovic e Sanabria

La vicenda Mehdi Taremi continua a tenere banco e si tinge di giallo. Se dal Portogallo definiscono l'affare tra Milan e Porto come saltato, i fatti descrivono una situazione totalmente diversa in Italia. Sì perchè nella sede del club rossonero c'è stato nel pomeriggio un summit cruciale con protagonista l'intermediaria Daria Bahrami e i dirigenti del club meneghino. Un incontro per tentare di rimettere la trattativa sul giusto binario. Nelle prossime ore vedremo se il summit avrà portato i frutti sperati: il Milan sta riflettendo per decidere se affondare o meno il colpo con i termini rivisti. I nomi alternativi al 31enne iraniano restano quello di Jovic della Fiorentina oltre a Sanabria del Torino.

I tempi sono strettissimi, ed entro la sera il Milan deciderà il da farsi. Un indizio sul possibile esito positivo dell'affare è la decisione del club rossonero di non convocare Lorenzo Colombo per Roma. Ma il fatto che non lasci Milano con la squadra non è un segnale automatico del suo passaggio al Monza, con cui l'eventuale affare è già definito: se i rossoneri non troveranno una nuova punta, il classe 2002 resterà.

A complicare, in mattinata, la trattativa per Taremi sono stati due fattori: le alte commissioni richieste dall'entourage dell'iraniano, e una improvvisa nuova richiesta per l'ingaggio, lievitata del doppio (fino a toccare quota 3 milioni di euro). Comunque il duo Furlani-Moncada ha intenzione di regalare una punta a Pioli: se non sarà Taremi, attenzione a Jovic della Fiorentina e Sanabria del Torino.

