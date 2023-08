Milan-Taremi: per il Porto c'è accordo, ma manca il sì del giocatore

Mehdi Taremi e Milan non è una partita ancora chiusa. Tutt'altro. A farei il punto della situazione sull'affare ci ha pensato, ai microfoni di Sportitalia, Vitor Baia, dirigente del Porto: “L'accordo tra Porto e Milan per Taremi è stato raggiunto (15 milioni più 3 di bonus, ndr) - ha detto -. Manca ancora però quello con il giocatore. La trattativa va avanti”. I rossoneri, insomma, dopo aver incontrato l'intermediaria Daria Bahrami a Casa Milan, deve trovare la quadra su ingaggio e relative commissioni agli agenti dell'iraniano per arrivare all'attesa, e sempre molto complessa, fumata bianca.Il tutto mentre Lorenzo Colombo non è stato convocato per la trasferta di campionato contro la Roma da Stefano Pioli ed è, di fatto, un nuovo giocatore del Monza per un affare che è stato completato a prescindere dall'arrivo o meno di Taremi in rossonero. Ovviamente, in caso di fallimento dell'ultimo assalto all'attaccante del Porto, Furlani e Moncada tengono aperta la porta a qualche alternativa, con Jovic della Fiorentina e Sanabria del Torino in cima alla lista dei giocatori attenzionati.