Milan, servono rinforzi: ultimi tentativi per Zaniolo e Sportiello

MANOVRE ROSSONERE

Corsa contro il tempo per convincere Roma e Atalanta

© Getty Images La pesante sconfitta per 5-2 contro il Sassuolo ha lasciato strascichi in casa Milan. Nell'immediato dopo partita, nella pancia di San Siro, Maldini e Massara si sono confrontati con il nuovo amministratore delegato Furlani. Incontro in cui si è sicuramente parlato di mercato, i due responsabili dell'area sportiva avranno certamente chiesto alla società come potersi muovere in queste ultime ore. Nonostante le rassicurazioni di Pioli ("Siamo a posto così, rosa completa") i rossoneri sono a caccia di due rinforzi: Zaniolo e Sportiello i nomi.

Affari complicati, ma quel che è certo è che il Milan farà due ultimi (disperati) tentativi. Maldini e Massara in giornata sono pronti ad avere un nuovo contatto con la Roma, l'intenzione è quella di alzare leggermente l'offerta fatta nei giorni scorsi. Prestito oneroso a uno o due milioni e diritto di riscatto fissato a 25. La novità potrebbe essere data dall'inserimento dell'obbligo a un determinato numero di presenze. In casa giallorossa stanno capendo, invece, come poter sistemare la questione Zaniolo che è praticamente fuori rosa dopo il no al Bornemouth. Le parole di Pinto, pronunciate prima della partita contro il Napoli, suonano come un'apertura: "Siamo in difficoltà, c'è ancora tempo e vediamo che succede". Il che, tradotto, significa accettare un'offerta al ribasso rispetto alle richieste di 35 milioni di euro. Ora resta solo da capire se la Roma voglia dare un giocatore importante a quella che è considerata una diretta rivale per la corsa Champions.

Capitolo portiere. Dopo l'ennesima prestazione negativa di Tatarusanu, in casa Milan stanno facendo nuove riflessioni sull'estremo difensore. Maignan rientrerà verso fine febbraio e i tifosi invocano un rinforzo. Vasquez non è ancora pronto, come ha detto Pioli, quindi è tornato di moda il nome di Sportiello. Il classe 1992 dell'Atalanta ha già l'accordo per giugno con i rossoneri quando sarà svincolato, ma l'intenzione è quella di anticipare i tempi offrendo ai nerazzurri un piccolo indennizzo economico. Un tentativo, andato a vuoto, è già stata fatto a fine dicembre. Ora i Percassi potrebbero "scontare" il cartellino del loro giocatore.