Milan, salta pure Mir dopo Daka: arriva Jovic dalla Fiorentina

Dopo giorni a dir poco palpitanti, il Milan chiude il mercato in entrata con Luka Jovic. È il serbo, da settimane ormai alla porta in casa Fiorentina, il rinforzo in attacco per Pioli, il quale chiedeva da giorni un vice Giroud. Sfumati Patson Daka del Leicester e Rafa Mir del Siviglia, i rossoneri devono 'accontentarsi' dell'ex di Real Madrid ed Eintracht Francoforte. L'opzione verrà condotta con la formula del prestito, nessun diritto di riscatto. In questi minuti il classe 1997 ha raggiunto Casa Milan per la firma: Jovic, per ovvi motivi legati alla tempistica, non svolgerà le visite mediche. Per lui 2,5 milioni di euro di stipendio, lo stesso percepito in Toscana agli ordini di Vincenzo Italiano. Intanto Divock Origi saluta la compagnia per tornare in Premier League: firmerà con il Nottingham Forest.