Milan, Pochettino al posto Gattuso: lo vuole Gazidis

05/04/2019

Si aggiunge anche il nome di Mauricio Pochettino alla lista dei possibili sostituti di Gattuso sulla panchina del Milan . A scriverlo è il Corriere della Sera che spiega come la volontà di sondare l'allenatore del Tottenham sia un'idea dell'amministratore delegato Ivan Gazidis . L'ex Arsenal, infatti, vorrebbe portare l'argentino in rossonero dopo averne apprezzato le qualità in Premier League. Le alternative sono Simone Inzaghi e Arsene Wenger, ma occhio anche a Gasperini, Blanc e Sarri.

Gazidis vorrebbe sulla panchina del Milan una figura dalla caratura internazionale e Pochettino sarebbe il preferito. L'ostacolo è il Tottenham che non vorrebbe far partire il suo allenatore e in passato ha resistito agli assalti del Real Madrid. I primi sondaggi ci sono già stati e alcuni dirigenti rossoneri sono volati a Londra per l'inaugurazione del nuovo stadio degli Spurs. Servirà, però, per provare almeno a convincere il 47enne argentino la qualificazione in Champions League. Missione che tocca a Gattuso nonostante le voci sempre più insistenti di divergenze con Leonardo.