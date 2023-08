Milan, Pioli scopre Chukwueze e Musah: tutto pronto per il Berlusconi

VERSO IL TROFEO BERLUSCONI

Il tecnico con la squadra quasi al completo in vista della gara di martedì. In attesa di qualche uscita e dei botti di fine agosto

Il nuovo Milan nasce sostanzialmente oggi e avrà come antipasto l'abbraccio di tecnico e compagni ai due ultimi arrivati. Sbrigate le pratiche sportivo-burocratiche - visite e firma - e atteso il rientro della squadra dalla tournée americana, Samuel Chukwueze e Yunus Musah si uniranno al resto del gruppo per la prima seduta di allenamento in vista del Trofeo Berlusconi di martedì contro il Monza. Sarà un primo contatto importante e un modo per entrare ufficialmente nel mondo Milan. Per Pioli, d'altro canto, la prima vera occasione di lavorare con la rosa quasi al completo, al netto dei ritocchini di agosto che verranno e delle uscite già in programma.

DE KETELAERE E KRUNIC - I nomi più caldi sul fronte uscite sono quelli di Charles De Ketelaere e Rade Krunic. Due situazioni estremamente diverse, ma comunque di grande attualità. Il belga darà oggi la risposta definitiva all'Atalanta, con cui il Milan ha trovato l'accordo sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni, con riscatto fissato a quota 22 e 4 milioni di bonus legati a presenze e risultati. Impensabile che tutto salti sul più bello, ma è evidente che toccherà aspettare ancora qualche ora per capire se l'operazione andrà in porto prima di lasciare che il giocatore possa sostenere le visite con i nerazzurri. Per Krunic siamo invece in una fase di stallo: il giocatore ha raggiunto un accordo economico con il Fenerbahçe, dove raggiungerebbe il compagno di nazionale e amico Edin Dzeko, ma l'offerta del club turca è considerata troppo bassa dal Milan che non vorrebbe privarsi del giocatore e lo lascerà partire solo a condizioni estremamente favorevoli. Anche perché, in caso di addio, il bosniaco andrebbe sostituito e ci si aspetta, quindi, che i soldi per tornare sul mercato arrivino proprio dal Fener.

ORIGI, MESSIAS E COLOMBO - Meno fluide le situazioni di Origi, Messias e Colombo. Il terzo è quello che ha più mercato, ma l'ex Lecce sarà lasciato andar via solo dopo aver trovato una destinazione anche a Origi. Come nel caso di Krunic, la doppia uscita sarà legata a un'entrata. Il vice-Giroud resta una casella da coprire e, in questo caso, il Milan sta lavorando con pazienza e sotto traccia. Difficile ipotizzare un nome, anche se la sensazione è che si tratterà di un giovane di prospettiva a meno di entrate impreviste e importanti di soldi. Con la trasformazione in comunitario di Loftus-Cheek resta uno spazio per un extra che sarà coperto, quindi non si possono escludere ritorni di fiamma a fine mercato per giocatori al momento accantonati. Taremi era un obiettivo, ma il Porto ha sempre chiesto molto e il Tottenham sembra intenzionato ad accontentare i portoghesi. Vedremo. Messias, rifiutata la Turchia, era un obiettivo del Torino che non ha però affondato il colpo e aspetta condizioni più favorevoli. Saelemaekers ha estimatori ma partirà per non meno di 15 milioni. Ballo-Touré vuole rimanere in Italia e ha già dato la sua preferenza al Bologna, che però non si è ancora spinto oltre il prestito con diritto. Dominguez potrebbe essere inserito in una eventuale trattativa in caso di partenza di Krunic.

DIFESA DA COMPLETARE - Un altro reparto da completare è la difesa. Il terzino destro è l'ultima delle priorità, perché al momento Pioli si sente abbastanza coperto da Calabria, Florenzi, Kalulu ed eventualmente Saelemaekers. A sinistra manca il vice-Theo e Furlani e Moncada si stanno muovendo su diversi fronti per trovare il giocatore adatto che, per via delle liste, dovrà essere necessariamente italiano. Sarà invece ancora straniero l'ultimo tassello, vale a dire il centrale difensivo. Langlet e Kabak sono gli ultimi due profili sondati, ma anche in questo caso non c'è fretta. I dirigenti hanno tutto sommato consegnato a Pioli una squadra sufficientemente completa. Da oggi il tecnico avrà tutti a disposizione: arrivare pronti al debutto in campionato è il prossimo, fondamentale, obiettivo.