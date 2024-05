Milan-Pioli, sarà una separazione consensuale: domani il comunicato

THE END

Il tecnico così sarà subito libero di trovare una nuova sistemazione per la prossima stagione

© Getty Images Stefano Pioli e il Milan si lasceranno con una stretta di mano e senza contrasti. Domani il Milan ufficializzerà infatti la fine del rapporto col tecnico, annunciando una separazione consensuale. Niente esonero, dunque, con i relativi possibili strascichi sul piano economico e contrattuale da ambo le parti. Una volta chiusa la parentesi rossonera, l'allenatore potrà trovare subito una nuova sistemazione per la prossima stagione.

Vedi anche Milan Milan-Pioli, a ore l'ufficialità dell'addio: con la Salernitana il saluto di San Siro

Sabato sera contro la Salernitana Pioli guiderà il Milan per l'ultima volta. Prima però il club di Via Aldo Rossi comunicherà la fine dell'avventura del tecnico sulla panchina rossonera. Legato ancora da un altro anno di contratto, l'allenatore e il club rossonero si lasceranno senza alcun braccio di ferro. La separazione tra le parti, infatti, avverrà in maniera consensuale e di comune accordo. In questa maniera l'ex Bologna e Fiorentina potrà valutare immediatamente le opzioni a sua disposizione per il futuro e decidere di firmare subito con un altro club per iniziare un nuovo capitolo della sua vita professionale. Nelle ultime settimane Pioli è stato accostato alle panchine di Napoli e, in caso di addio di Gasperini, Atalanta.

Vedi anche Calcio estero Lopetegui riparte dal West Ham e provoca il Milan: "Avuto opportunità, ma sono dove voglio essere"