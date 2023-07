Pioli incontra la dirigenza a Casa Milan: summit di un'ora e mezza tra mercato e ritiro

MILAN

Il tecnico ha incontrato la dirigenza rossonera in sede per parlare di mercato, in entrata e uscita, oltre che del ritiro di Milanello

Neanche il tempo di rientrare dalle vacanze in Grecia che Stefano Pioli, rimesso piede a Milano, ha voluto incontrare la dirigenza rossonera per pianificare al meglio la stagione che verrà. In via Aldo Rossi, a Casa Milan, il tecnico e i dirigenti del club hanno parlato di mercato e ritiro, con un incontro che si è prolungato per oltre un'ora e mezza per potersi allineare al meglio su quello che sarà il Milan del futuro, tra possibili operazioni in entrata, cessioni e preparazione pronta a iniziare tra una settimana.

Un summit di ritorno dalle ferie, anche se di Milan e delle manovre rossonere ne è sempre stato a conoscenza. Rientrato dalla Grecia, Stefano Pioli non ha perso tempo e si è presentato a Casa Milan dove ha incontrato Furlani e Moncada che fin qui, col tecnico lontano per le vacanze, hanno portato al Milan tre giocatori e visto fare le valigie a Sandro Tonali. Proprio nel giorno dell'addio al centrocampista, infatti, il tecnico ci ha voluto vedere chiaro con la dirigenza, nel tentativo di mettere in atto un piano per il mercato rossonero tra possibili rinforzi, cessioni e il ritiro pronto a iniziare a Milanello il prossimo 10 luglio. Vedi anche Milan Milan, per l'attacco il nome nuovo è Dia

Quel che è certo è che con i 70 milioni incassati dal Newcastle per Tonali i rossoneri vogliono gettarsi a capofitto sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Pioli, col taccuino della dirigenza che si fa via via sempre più ricco di nomi. Dopo gli arrivi di Sportiello, Loftus-Cheek e Raveyre, infatti, quelli caldi sono quelli di Luka Romero, con l'accordo in dirittura d'arrivo per l'argentino che approderà in rossonero a parametro zero, Musah e Pulisic. I due americani spingono per l'approdo in Italia, sponda Milan, ma per Musah ballano ancora cinque milioni col Valencia, mentre per Pulisic sono stati proposti 14 milioni che il Chelsea ha prontamente rispedito al mittente alzando la richiesta.

Forte anche il nome di Chukwueze per il centro della mediana, con la dirigenza che avrebbe fissato un incontro col Villarreal per arrivare al nigeriano. E nelle ultime ore ci sarebbe stato anche un sondaggio per Ryan Gravenberch che, insieme a Tijjani Reijnders, potrebbe portare una ventata orange per il centrocampo rossonero. Ma se per Reijnders ci sarebbe già il sì del calciatore e il club di via Aldo Rossi starebbe cercando l'accordo con l'AZ Alkmaar, per Gravenberch il Bayern Monaco chiede 30 milioni, con i rossoneri che puntano allo sconto. Vedi anche Milan Milan, accordo con Musah: si tratta con il Valencia

Tanti nomi e temi sul tavolo del summit dunque, un incontro durato oltre un'ora e mezza che potrebbe essere replicato anche nei prossimi giorni per arrivare pronti e con gli uomini giusti al via della preparazione per la stagione che verrà.