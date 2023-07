Milan, ci siamo per Musah: vicinissimo l'accordo col Valencia

MANOVRE ROSSONERE

L'uscita di Rebic spiana la strada all'americano: il prossimo colloquio tra le dirigenze dovrebbe essere quello decisivo

Yunus Musah è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore del Milan. La cessione di Ante Rebic al Besiktas sembra aver sbloccato definitivamente la trattativa per il centrocampista americano: mancano da limare gli ultimi dettagli, ma il prossimo colloquio tra la dirigenza rossonera e quella del Valencia dovrebbe essere decisivo per chiudere l'affare. Già a inizio settimana prossima il classe 2002, che ha cittadinanza italiana essendo cresciuto a Castelfranco Veneto, potrebbe essere a Milano per visite e firma sul contratto.

Vedi anche Mercato Musah ha deciso: vuole solo il Milan, ma il Valencia non molla Musah, appena 20 anni ma già 27 presenze nella nazionale maggiore a stelle e strisce, è cresciuto nelle giovanili dell'Arsenal per poi sbarcare in Liga nel 2020. In tre stagioni a Valencia ha collezionato 108 presenze e 5 reti.

Nel frattempo, come detto, è tutto fatto per la cessione in Turchia di Rebic, ormai fuori dal progetto tecnico e nemmeno convocato per la tournée negli Stati Uniti: il croato dovrebbe accasarsi al Besiktas a titolo definitivo e salutare così i rossoneri dopo 4 stagioni e 29 gol in 123 partite.