Milan, il Siviglia riscatterà Andrè Silva

22/11/2018

I margini di manovra del Milan verso il mercato di gennaio sono ancora incerti: da un lato il colpo Paquetà già fatto , dall'altro l'attesa per le sanzioni Uefa e i paletti del Fair Play Finanziario ma pure la necessità di dare rinforzi a Gennaro Gattuso, soprattutto alla luce degli ultimi infortuni in rosa . Intanto da Siviglia arriva una buona notizia per le casse rossonere, il ds Caparròs ha annunciato il riscatto di André Silva per 35 milioni di euro .

"I tifosi stiano tranquilli, André Silva rimarrà a lungo con noi, abbiamo il diritto di riscatto su di lui e lo eserciteremo a fine stagione, o anche prima" le parole del dirigente spagnolo sull'attaccante portoghese, arrivato in prestito oneroso (tre milioni di euro) la scorsa estate.



Detto dei rischi per una possibile limitazione del mercato in entrata a causa delle sanzioni Uefa, bisogna considerare l'affare Paquetà già fatto e che pesa per 35 milioni di euro totali sul bilancio anche se bisogna ancora capire la formula esatta del trasferimento, che potrebbe prevedere un esborso limitato nell'immediato per essere spalmato su più bilanci.



Per gennaio rimane in standby la situazione Ibrahimovic, pronto a legarsi di nuovo ai rossoneri anche per soli sei mesi, ma sui rinforzi peserà anche la scelta sull'eventuale riscatto di Bakayoko che sta finalmente prendendo confidenza con la Serie A, in caso di positiva seconda parte di stagione il Milan potrebbe bussare di nuovo al Chelsea chiedendo uno sconto sui 35 milioni chiesti dai Blues.



Non trovano riscontri concreti al momento le idee Godin (in scadenza di contratto a giugno con l'Atletico Madrid) e Sensi (il Sassuolo cjhiede 20 milioni di euro).