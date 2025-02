Milan-Gimenez, finite le visite mediche: ora la firma in sede. Stasera il derby dalla tribuna

Dopo le visite mediche di rito svolte e superate alla clinica La Madonnina e l'idoneità, prosegue il Gimenez-Day scattato poco dopo le 9 di questa mattina. L'attaccante messicano, nuovo bomber del Milan è adesso in sede dove metterà la firma sul contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 30 giugno del 2028 (ingaggio da 2,5 milioni di euro). Poi la 'corsa' per assistere dal vivo al suo primo derby a San Siro. Questa volta dalla tribuna, in attesa di sfidare direttamente in campo i nerazzurri. Magari già in questa stagione, visto che Milan e Inter potrebbero incrociarsi sia in semifinale di Coppa Italia (esclusiva Mediaset) che agli ottavi di Champions League.