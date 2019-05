Milan, Di Francesco a Milano: è la prima scelta per il dopo Gattuso

09/05/2019

C'è un quarto posto con conseguente qualificazione in Champions League da inseguire e provare a conquistare con tutte le proprie forze, ma in casa Milan si deve anche necessariamente pensare al futuro che non può non partire dalla guida tecnica. Dato per certo l'addio di Rino Gattuso a fine stagione, sia con che senza Champions, negli uffici di via Aldo Rossi si lavora al casting panchina. La prima scelta rossonera è Eusebio Di Francesco, avvistato a Milano in questi giorni, e con cui - come riporta la Gazzetta dello Sport - sarebbero stati avviati i primi contatti. Lontano dai riflettori, perché la stagione è ancora in corso e perché il tecnico è sotto contratto con la Roma, ma Leonardo si sarebbe già mosso (anche se il dirigente brasiliano, attraverso il nostro inviato Claudio Raimondi, ha smentito le voci di un contatto, di incontri e di telefonate con Di Francesco).