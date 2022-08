Milan-De Ketelaere: oggi lo sbarco in Italia, poi visite mediche

© Getty Images

Oggi è (finalmente per i tifosi rossoneri) il giorno di Charles De Ketelaere: salvo ulteriori ritardi, il trequartista belga sbarcherà in Italia per poi effettuare la prima parte delle visite mediche, da completare martedì assieme alla firma sul nuovo contratto con il Milan e la conseguente ufficialità. Il classe 2001 arriva per 32 milioni di euro più 3 di bonus e un ulteriore 12,5% in caso di futura rivendita da riconoscere al Bruges, che saluta dopo quattro stagioni, 120 presenze e 25 gol.