Milan, dalla Francia: Kalulu pronto a firmare coi rossoneri

MERCATO

Il Milan è a un passo dall'ingaggio di Pierre Kalulu, terzino classe 2000 del Lione. Secondo l'Equipe il capitano della primavera dell'OL, che va in scadenza di contratto a fine stagione, ha già accettato la proposta di Paolo Maldini ed è pronto a mettere nero su bianco un accordo con il club rossonero. Nulla da fare invece per il Bayern Monaco, che si era fatto sotto più volte ma che alla fine ha dovuto fare un passo indietro.

Kalulu è un difensore duttile, che nasce come esterno destro ma che è capace di adattarsi anche a giocare al centro. In questa stagione non è mai sceso in campo con la prima squadra, ma ha guidato le giovanili del Lione fino ai quarti di finale di Youth League, prima dello stop a causa della pandemia, battendo agli ottavi l'Atalanta dopo i calci di rigore. Stando alla ricostruzione dell'Equipe il club nel quale è cresciuto avrebbe voluto trattenerlo, ma la nutrita concorrenza (i vari Dubois, Rafel e Tete) ha portato Kalulu a scegliere la strada dell'addio. Il giovane terzino potrebbe arrivare in Italia già settimana prossima per le visite mediche e firmare un contratto fino al 2025.