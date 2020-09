Milan, è Chiesa il sogno di Maldini e Pioli

IL GRANDE COLPO

Paolo Maldini ci prova ancora. Dopo aver soffiato Sandro Tonali all'Inter, il direttore dell'area tecnica rossonera sta lavorando per provare a battere la concorrenza ancora dei nerazzurri e della Juventus per Federico Chiesa. E' lui il grande obiettivo del mercato del Milan, il colpo che cambierebbe realmente la posizione della formazione di Stefano Pioli sulla griglia della prossima stagione. Operazione complicata, diciamolo subito. Non solo perché il presidente viola Commisso chiedeva fino a pochi mesi fa 70 milioni per lasciarlo partire e non è un uomo con cui trattare facilmente al ribasso. Ma anche, se non soprattutto, perché servirebbe e servirà trovare una formula che permetta a tutti di guadagnarci senza esborsi immediati di denaro. Per chiarirci: la Fiorentina vorrebbe almeno 50 milioni cash e nessuno, né Milan, né Inter, né Juventus è disposto ad accontentarla. Logico quindi parlare di contropartite tecniche e di pagamenti dilazionati in uno o due anni.

Ma perché Milan? In parte perché Chiesa, come Tonali, ha i colori rossoneri nel cuore. E in parte perché, parlando appunto di contropartite, alla Viola piaceva e piace Paquetà, giocatore che Maldini e Massara stanno cercando di piazzare e che potrebbe accettare la corte della Fiorentina. Insomma, tutte devono vendere e il Milan, in questo caso, avrebbe l'uomo giusto da mettere sul piatto della trattativa.

La certezza, come da giorni ripetono a Firenze, è che Chiesa lascerà i viola in questa sessione di mercato. Resta da capire come e per andare in quale squadra. E' una partita ancora apertissima in cui, però, i rossoneri potrebbero partire con un leggero vantaggio. Mettiamola così: Paquetà più una ventina di milioni potrebbero far felici tutti. E Ramadani, particolarmente vicino a Maldini e alla famiglia Chiesa, sta spingendo in questa direzione agendo da sponda nell'affare. Non basta, perché il Milan potrebbe andare incontro alla Viola chiudendo un accordo anche per Pezzella (anche qui circa 20 milioni, ma immaginiamo sotto forma di prestito con diritto di riscatto) e anticipando il riscatto di Rebic dall'Eintracht (alla Fiorentina spetta il 50% sulla rivendita), di fatto, ingrassando ulteriormente le casse del club gigliato.

Come risponderà la Juventus? I bianconeri hanno prima necessità di vendere per alleggerire il monte stipendi e le cessioni previste da Paratici e Agnelli non sono ancora sul punto di chiusura. Insomma, il tempo, come nel caso dell'affare-Tonali, potrebbe giocare a favore di Maldini e Massara. Che, anche in questo caso, avrebbero facilmente il via libera di Elliott, da sempre sponsor di giocatori giovani e di qualità. Attenzione, quindi, perché la trattativa, portata avanti sotto traccia, potrebbe entrare improvvisamente nel vivo.