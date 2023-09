Milan: attesa per Daka, Sanabria complicato. Jovic ultima pista

MILAN

I rossoneri stanno provando a chiudere con il Leicester, ma il problema principale sono i tempi necessari per il tesseramento di un extra. Affare con il Toro molto complicato, il viola resta la scelta dell'ultima ora

© Getty Images Passano le ore e la rosa degli obiettivi del Milan per il ruolo di vice-Giroud si assottiglia insieme al tempo che manca alla chiusura del calciomercato. Il bollettino attuale è questo: Patson Daka, attaccante del Leicester, è in cima alla lista di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, ma l'affare, sulla carta più che possibile, è complicato dai tempi tecnici per il tesseramento dei giocatori extracomunitari (lo zambiano occuperebbe l'ultimo slot dei rossoneri, ndr). Ci si proverà ancora, ma i minuti che passano non lavorano a favore del Milan che, eventualmente, pensa di aver pronta una soluzione last minute che dovrebbe portare a Luka Jovic della Fiorentina. Il serbo arriverebbe eventualmente in prestito con diritto e i viola non dovrebbero opporre troppa resistenza al suo trasferimento considerandolo, di fatto, un esubero.

L'ultimo nome rimasto in corsa, a meno di sorprese dell'ultima ora, è quello di Toni Sanabria, ma il Torino non sembra troppo propenso a trattare e, sia pure con contatti ancora vivi, l'affare non è definitivamente naufragato, ma sicuramente sembra il meno probabile in questo momento.