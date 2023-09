Milan, c'è l'accordo per Daka, l'alternativa è Rafa Mir

MILAN

I rossoneri hanno chiuso col Leicester, intesa pure con la punta: si corre per compilare tutti i documenti. Alternativa Mir del Siviglia

© Getty Images Patson Daka, è lui il prescelto del Milan per l'attacco. Sono ore di trattative febbrili e i rossoneri hanno sciolto tutte le riserve per il 24enne zambiano: accordo trovato col Leicester e col calciatore, il quale andrà a guadagnare poco meno di 2 milioni di euro. La stessa cifra che verrà garantita agli inglesi per il prestito oneroso. Furlani ha strappato anche il diritto di riscatto per una cifra pari a 10 milioni di euro. Adesso è corsa contro il tempo per i documenti: la punta è extra-comunitaria, quindi la trafila burocratica non è delle più semplici. L'alternativa è Rafa Mir del Siviglia, con cui c'è già un accordo e che arriverebbe in rossonero nel caso in cui non si arrivasse a Daka.

Classe 1998, Daka è esploso nelle fila del Salisburgo nella stagione 2019/20: con gli austriaci la bellezza di 27 gol in 45 presenze, raggiungendo il picco l'anno successivo: 34 reti, vittoria del campionato austriaco e miglior marcatore della lega. Alza al cielo, nella medesima stagione, pure la Coppa d'Austria. Balza agli onori della cronaca per aver segnato tre gol, in otto minuti allo Sturm Graz.

Nel giugno del 2021 il passaggio al Leicester per la bellezza di 30 milioni di euro: pochi mesi, ad ottobre, va in gol al cospetto del Manchester United divenendo il primo zambiano ad andare a segno nel campionato inglese. Da segnalare anche il poker rifilato allo Spartak Mosca in una notte di Europa League. Numeri importanti e record per una punta adesso da rilanciare, visto l'ultima recente annata (4 gol in 36 presenze) conclusa dalla retrocessione in Championship con le Foxes. Dati, gli ultimi, condizionati dalla pessima stagione del Leicester e dalle poche presenze dal primo minuto.