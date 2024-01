Il Milan attende notizie da Bennacer e prepara due colpi sul gong: i nomi

MANOVRE ROSSONERO

Si attenderà fino all'ultimo: se gli obiettivi primari non verranno centrati, ok ai prestiti fino al termine della stagione

Un difensore con certezza e forse un centrocampista. Nelle prossime due settimane di mercato il Milan si concentrerà su questi due fronti. Se la ricerca di un centrale era cosa nota, è stato Pioli a rilanciare per un rinforzo a metà campo: come si usa ormai dire, "si coglieranno eventuali opportunità". Roba da ultimi giorni, sempre che qualche infortunio non cambi i piani in corsa. In tal senso tutti gli occhi sono puntati su Ismael Bennacer, impegnato in Coppa d'Africa. Nelle scorse ore l'algerino aveva accusato un fastidio agli adduttori: i successivi esami hanno poi escluso problemi rilevanti in base a quanto svelato dai media locali. Ma a Milanello c'è la massima cautela: alle 15 giocherà l'Algeria, e solo se l'ex Empoli partirà dal 1' si potrà tirare definitivamente un sospiro di sollievo.

Chi non giocherà questo weekend ma resta al centro delle voci è il granata Buongiorno, in pole nel borsino rossonero riguardante il centrale da portare a casa entro l'1 febbraio. Al momento Cairo ha alzato il muro, anche se i dialoghi non si sono interrotti. Più avanti è plausibile un nuovo assalto targato Furlani-Moncada, con Brassier prima alternativa: senza un accordo economico che soddisfi le condizioni dei meneghini, il focus si sposterebbe su un profilo low cost. I nomi di Lenglet, Kiwior e Chalobah restano credibili, sebbene non facili da raggiungere con la formula del prestito.

E a centrocampo? In questo settore, dopo l'addio di Krunic e con Pobega ai box, una faccia nuova sarebbe assai gradita. Più fonti hanno accostato al Milan Nemanja Matic, ex Roma e in rottura col Rennes, prossimo avversario dei rossoneri in Europa League: resta da capire la disponibilità dei francesi a liberarsene solo in prestito. In questo settore del campo sono da escludere investimenti importanti: tutto rimandato all'estate.

