Ibrahimovic scalpita, ma il Milan attende la sentenza Uefa

20/11/2018

Zlatan Ibrahimovic ha scelto il Milan. Lo svedese scalpita, mentre i rossoneri sono più cauti in attesa della sentenza Uefa che è prevista per dicembre e imporrà, quasi sicuramente, delle limitazioni sul mercato a Leonardo e Maldini. Per questo motivo la trattativa non è ancora decollata, ma lo svedese, tramite Raiola, ha fatto sapere di essere disposto a fare dei sacrifici per vestire nuovamente la maglia del Diavolo. Nello specifico potrebbe accettare un contratto di soli 6 mesi: una sfida per dimostrare a tutti che, a 37 anni, è ancora in grado di fare la differenza in un campionato top.



I contatti con Raiola e la dirigenza del Milan sono frequenti e alla fine l'operazione sembra destinata ad andare a buon fine. A livello tecnico c'è l'ok di Gattuso che ha bisogno di un'altra punta, mentre a livello economico c'è la volontà di tutti di trovare una soluzione.



Ora bisogna solo aspettare la decisione di Nyon dove oggi il presidente Scaroni ha incontrato la Camera giudicante della Uefa. Un'udienza di due ora da cui però non è filtrato granché.



Un incontro per capire se verrà concesso il Voluntary agreement per evitare sanzioni economiche per aver sforato i paletti del fair play finanziario per il triennio 2014-2017 ed essere "condannati" solo per il 2017-2018. Questo lo scenario in cui spera il Milan, ma in caso di bocciatura della Uefa la multa sarebbe immediata e ci sarebbe anche il rischio di limitazione della rosa e del tetto salariale.