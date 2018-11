Ibrahimovic: "Non è un mistero che mi piaccia il Milan, c'è interesse per un ritorno"

23/11/2018

Zlatan Ibrahimovic ha ancora voglia di vestire i colori rossoneri, lo confermano nuove dichiarazioni: "Che il Milan mi piaccia non è un segreto, c'è interesse per un eventuale ritorno. Sì o no? Non dico no ma neanche sì , vedremo... Mi hanno trattato bene, arrivavo dalla tristezza di Barcellona e mi hanno restituito il sorriso. Volevo sdebitarmi". Lo svedese non si sbilancia: "Starei bene anche un altro anno a Los Angeles ".

Ibra ha raccontato così i suoi anni milanisti: "Abbiamo vinto, sono diventato capocannoniere, ottimo club con un'atmosfera fantastica. E c'era ancora la vecchia guardia, giocatori incredibili con cui ho avuto la fortuna di giocare e vincere. Ho passato due anni molto belli, non sarei voluto andarmene ma poi sono finito al Paris Saint Germain".



Così sull'esperienza a Barcellona: "I primi sei mesi andò bene ma poi tutto cambiò in peggio. Guardiola aveva un problema con me ma non voleva affrontarlo, io non riuscivo più ad essere me stesso e il suo atteggiamento mi ha portato a dubitare di me. Ho imparato molto, però" le parole a Vanity Fair.