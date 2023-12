Dal centravanti ai... difensori: il mercato del Milan lo fa l'infermeria

MANOVRE ROSSONERE

Gli infortuni in serie dei centrali di difesa costringono la dirigenza a cambiare obiettivi per gennaio. E la lacuna in attacco potrebbe non essere coperta a gennaio

© Getty Images In principio era Jonathan David, centravanti un po' in declino del Lille (5 gol in 17 partite) dopo una stagione al limite della follia da 26 reti in 40 gare. Quindi si era passati a Serhou Guirassy, guineiano dello Stoccarda con 17 gol e un assist in 14 partite di campionato come dote da presentare alla dirigenza del Milan. Due profili per due attaccanti, molto diversi quasi in tutto, dalla struttura fisica alle qualità tecniche, dal momento di forma al costo del cartellino. L'unico problema sembrava scegliere, uno di loro o un altro centravanti, magari Akor Adams del Montpellier, bestione da 190 centimetri e 7 gol nel carnet. Sembrava, perché poi l'ultimo mese, con relativi infortuni in serie, ha cambiato tutto. Il centravanti? Se ne riparlerà probabilmente a giugno perché la coperta è diventata cortissima in difesa e corta a centrocampo e il mercato si farà lì. Per buona pace del povero Giroud, spremuto come un limone, e per la gioia di Jovic, in decisa ascesa dopo qualche mese da spettatore.

E d'altronde il mercato di gennaio non offre mai granché e i soldi sono pur sempre quello che sono. Il punto è banalissimo: se contro il Sassuolo (e poi dopo, vista la gravità dei vari stop) Stefano Pioli avrà a disposizione come centrali di difesa solamente Simon Kjaer e Jan Carlo Simic è evidente che la prima toppa andrà messa là dietro. Si pensava a un centrale da aggiungere alla batteria di difensori, ne serviranno almeno due di cui uno prontissimo per giocare immediatamente. I progetti di novembre? Alle ortiche.

Così l'ad Furlani e Moncada dovranno lavorare di grandissima fantasia per scovare la miglior soluzione possibile. Si parla e si parlerà con il Villarreal per provare ad anticipare la chiusura del prestito di Gabbia e si continuerà a sondare il mercato per cercare di capire se si possa chiudere un affare in difesa senza grandi problemi ma, soprattutto, in fretta e furia, perché il campionato quest'anno non aspetta e gli impegni saranno parecchi e ravvicinati. Insomma, se non proprio il 2 gennaio, giorno della riapertura del mercato, i nuovi centrali dovranno arrivare entro una settimana massimo.

Non basta, perché anche il mezzo al campo il Milan non è esattamente messo bene. La cessione di Krunic al Fenerbahçe, data per scontata, è tornata molto in discussione, perché il Milan ha sì recuperato Bennacer, ma l'algerino partirà con la sua nazionale per la Coppa d'Africa e tornerà a disposizione tra un mesetto aprendo una voragine in una mediana in cui sono rimasti Loftus-Cheek, Musah (attualmente ai box) e Reijnders causa infortunio, anche questo lungo, di Pobega. Sostituti? Nessuno, e in un calcio dove si gioca in 16 tutte le partite il problema è più che serio.

Quindi a meno di grandi sorprese l'attaccante sarà rinviato alla prossima occasione e, magari, scelto in collaborazione con un nuovo allenatore. Anche su questo fronte il rinvio a giugno sembra abbastanza scontato. Antonio Conte, che piace piuttosto universalmente in casa Milan, quasi certamente non accetterà incarichi in corsa. Il traballante Pioli, quindi, dovrebbe restare saldo al suo posto a meno di altri crolli e soluzioni interne. Gennaio, quindi, che avrebbe potuto essere il mese del grande lifting rossonero, sarà invece un mese da cerotti buoni per coprire le ferite.

