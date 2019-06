Calciomercato Milan, Barcellona su Rodriguez

29/06/2019

Ricardo Rodriguez potrebbe essere uno dei giocatori destinati a lasciare il Milan. L'accordo con l'Uefa e la conseguente esclusione dall'Europa League hanno consentito ai rossoneri di guadagnare tempo evitando di rincorrere plusvalenze entro il 30 giugno per sistemare il bilancio, ma la necessità di far cassa resta. Soprattutto per gli uomini della rosa che hanno mercato.