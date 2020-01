Attento Milan, il Lipsia ti ruba Dani Olmo

Dani Olmo è un po' più lontano dal Milan. Non ancora un obiettivo irraggiungibile, ma sicuramente più lontano. Lo scrivono i quotidiani croati, di fatto facendo un po' di chiarezza sul basso profilo, per usare un eufemismo, tenuto da Boban e Maldini sulla questione negli ultimi giorni. Il punto è piuttosto banale: Olmo piace al Milan che, infatti, si è fatto avanti con la Dinamo Zagabria con un'offerta da 20 milioni più 5 di bonus. L'obiettivo della dirigenza di via Aldo Rossi era quello di muoversi sotto traccia in modo da non "svegliare" la concorrenza, ma le notizie rimbalzate dalla Croazia hanno mandato in fumo il progetto e spinto Lipsia e Wolverhampton a muoversi immediatamente, e con forza, per lo spagnolo. In questo momento, in buona sostanza, la Dinamo ha in mano tre offerte e spetterà al giocatore prendere la decisione definitiva. Decisione attesa per la fine di questa settimana perché una cosa è chiarissima: a Zagabria vogliono assolutamente fare cassa subito con la cessione del talentuoso trequartista.