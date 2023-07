Milan, Okafor ha svolto le visite mediche. Lunedì tocca a Chukwueze 

MILAN

Lo svizzero è virtualmente rossonero: dopo la firma volerà negli Stati Uniti. Attesa per il nigeriano

Dopo una giornata a suon di colpi di mercato, il Milan si prepara a formalizzare rispettivamente il sesto e il settimo colpo. Trattasi di Noah Okafor e Samuel Chukwueze, due acquisti che forniranno decisamente più soluzioni al tecnico Stefano Pioli. Se il nigeriano ormai ex Villarreal è atteso tra domenica e lunedì, lo svizzero va di corsa: la punta elvetica ha già fatto capolino nella città meneghina e ha svolto le visite mediche di rito presso la clinica la Madonnina. Poi la firma sul contratto e un nuovo volo (programmato per domenica) con direzione Stati Uniti: ad aspettarlo il resto con la squadra, attesa negli Usa da tre test amichevoli.

Okafor, che si candida a essere il vice-Giroud (può giocare tranquillamente anche sulla sinistra) era in scadenza con il Salisburgo nel giugno del 2024: Furlani lo ha prelevato per circa 14 milioni di euro. Un feeling nato proprio in occasione della sfida giocata in Austria dai rossoneri in Champions League: in quell'occasione il classe 2000 andò in gol dopo un tunnel in area di rigore a Kalulu. Adesso il francese se lo ritroverà a Milanello come compagno di squadra.

Lo stesso dicasi per Samuel Chukwueze, il grande obiettivo (centrato) per la fascia destra: al Villarreal, che pure ha cercato di ottenere il massimo nonostante il contratto in scadenza tra un anno, andranno 20 milioni di euro di parte fissa e circa 8 di bonus. Il nigeriano è atteso nei prossimi giorni: molto probabilmente le visite mediche andranno in scena nella giornata di lunedì. In queste ore in Via Aldo Rossi sono in corso gli ultimi contatti con gli iberici per definire i dettagli dell'operazione e ultimare la documentazione. Con il 24enne il Milan ha occupato l'ultimo posto da extra-comunitario restante: sarà una sorta di gemello di Rafael Leao, con i rossoneri che avranno due esterni a dir poco veloci. Per Pulisic quindi, l'altro grande colpo di Moncada, ci sarà spazio quasi sicuramente dietro la punta in un Milan che si preannuncia dir poco offensivo. La volontà, come ammesso dallo stesso Pioli, sarà quella di dominare maggiormente il gioco aumentando il livello delle giocate negli ultimi metri.