In casa Milan si sta lavorando per rinnovare i vari contratti in scadenza, tuttavia non arrivano novità sul fronte per Davide Calabria e Alessandro Florenzi. Come spiegato da Tuttosport ciò potrebbe spingere i giocatori a guardarsi intorno in vista dell'estate visto il rapporto si chiuderà il prossimo 30 giugno 2025.