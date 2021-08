Milan, rispunta Ceballos: il Real ha deciso di cederlo

MANOVRE ROSSONERE

Il talento dei merengues non ha convinto Ancelotti: dopo le Olimpiadi dovrà trovarsi una squadra

E alla fine spunta nuovamente Ceballos. Il trequartista del Real, inseguito dai rossoneri anche prima del suo trasferimento in Premier all'Arsenal e nei primi giorni di questo mercato, è stato messo in vendita dai merengues che hanno intenzione di fare cassa con la sua cessione. Cessione definitiva, questo il punto principale, con una richiesta che potrebbe avvicinare i 40 milioni, o almeno questo era il costo del suo cartellino pre-pandemia. La questione per ora resta in sospeso, con Dani impegnato con la nazionale olimpica e in attesa di giocarsi la finale con il Brasile. Una volta rientrato in Spagna, però, si dovrà arrivare al punto, perché Ancelotti ha deciso di fare a meno di lui e il club è pronto a lasciarlo partire.

La notizia è stata rilanciata da Abc e per il momento resta solamente una delle opzioni sul tavolo di Maldini e Massara, da tempo a caccia del sostituto di Calhanoglu. In realtà Ceballos al Milan piace da sempre, ma il costo del giocatore implica uno sforzo notevole. Oltre al fatto che già in passato, andando appunto all'Arsenal, lo spagnolo aveva dimostrato di preferire altre destinazioni. Di certo, però, i rossoneri potrebbero trovare in Brahim Diaz e Theo Hernandez la giusta sponda per convincerlo. Se ne saprà qualcosa di più dalla prossima settimana, ma intanto i rossoneri ci sono e tengono sotto controllo la situazione nella speranza di poter trovare lo spiraglio giusto per affondare il colpo.