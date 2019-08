Il Milan è sempre a caccia di rinforzi in attacco. Secondo quanto riporta oggi Tuttosport, ai rossoneri sarebbe stato offerto Ante Rebic dell'Eintrach Francoforte. Il calciatore croato chiederebbe un ingaggio tra i 3.5 e i 4 milioni di euro all'anno, quindi in linea con i parametri imposti da Elliot. La prima scelta in via Aldo Rossi resta però Angel Correa.