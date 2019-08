Samu Castillejo vuole restare al Milan. Il suo agente, Manuel Garcia Quilón, a calciomercato.it ha spiegato: "Se ascolteremo le offerte? Assolutamente no. Castillejo è felicissimo qui, ha grandi motivazioni per questa nuova stagione. Il suo rendimento l'anno scorso è stato positivo considerando i minuti giocati, sia nello sviluppo del gioco che in termini di reti".