Milan, la mancanza di alternative salva per ora Pioli: a rischio però il suo staff

MILAN

Il tecnico rossonero è sempre più isolato: la proprietà scontenta del suo lavoro

© Getty Images Il pareggio contro la Salernitana ha lasciato scorie pesanti e molti dubbi, soprattutto sulla posizione di Stefano Pioli. Mai come in queste ore l'allenatore del Milan è "sotto osservazione": la proprietà non ha certo gradito il passo falso di ieri sera, con una squadra senza animo, costrutto e lucidità. La responsabilità non è del tecnico soltanto, molti i big deludenti nella loro sconcertante apatia, ma lo scollamento visto sul terreno di gioco preoccupa, ancor più di una classifica che tutto sommato resta accettabile anche se chiaramente deficitaria rispetto alle ambizioni iniziali. La situazione infortuni, poi, continua a essere drammatica, anzi è peggiorata con lo stop di Tomori (trentesimo infortuni stagionale nella rosa rossonera). Tutto questo sta portando a serie riflessioni che inevitabilmente finiscono col rendere traballante la panchina di Pioli.

A vantaggio del tecnico milanista, che per quanto sotto pressione non intende dimettersi anche perché in gioco ci sono sei milioni di euro di emolumenti, c'è semmai la mancanza di concrete alternative (le voci di una promozione di Abate con Ibrahimovic supervisore sono appunti voci, al momento, e nulla più) e allora, se di sterzata c'è bisogno, ecco che l'ipotesi di un cambio radicale nello staff di Pioli prende corpo. Una soluzione per provare ad affrontare la grana infortuni che non trova risposte e, non ultimo, per imporre la longa manus societaria sulla panchina rossonera. Su cui incombono le ombre lunghe di un esonero per ora solamente messo in stand-by.