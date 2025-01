Zlatan Ibrahimovic non vuole sbilanciarsi sul futuro di Luka Jovic, in procinto di passare al Monza, ma impiegato nelle ultime sfide da Sergio Conceincao. Come spiegato nella conferenza stampa di presentazione di Kyle Walker, il Milan sta valutando quale possa esser il suo futuro: "Jovic sta facendo bene e l'allenatore è soddisfatto di lui, vediamo, è anche importante capire cosa sia meglio per il giocatore"