"Il mercato di gennaio? Bennacer sta tornando, poi vediamo cosa succederà. Dopo lo Slovan ci sono ancora sette partite. Dialoghiamo sempre con il mister per vedere se c’è qualcosa che serve o non serve e come società manteniamo gli occhi aperti". Così Zlatan Ibrahimovic sulle prossime mosse del Milan in vista della finestra invernale di trasferimento.