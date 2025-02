"Conceiçao resta? Sta facendo bene: quando è arrivato le cose sono cambiate. Non siamo ancora al cento per cento, ma stiamo migliorando. Ha la nostra piena fiducia". Così Zlatan Ibrahimovic sul futuro del tecnico portoghese del Milan in occasione della consegna del Tapiro da parte di Striscia La Notizia, questa sera in onda su Canale 5 a partire dalle ore 20.35.