Chukwuemeka, centrocampista del Chelsea, vuole il Milan che tiene la pista calda, visto che è un pallino di Moncada. Secondo Calciomercato.com si punta a prelevarlo in prestito con diritto di riscatto vista la volontà del giocatore classe 2003 di andare via: affare possibile già a gennaio. Attenzione al Celtic Glasgow, però, che ora è in pole.