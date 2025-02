Milan, addio Bennacer: va al Marsiglia. I rossoneri lo sostituiscono con Bondo, arriva anche Sottil

Il sostituto di Bennacer, atteso martedì a Marsiglia, è Warren Bondo, che essendosi formato in Italia, pur essendo francese, potrà essere inserito in lista Uefa perché ha meno di 21 anni. Il Milan ha chiuso la trattativa con il Monza a titolo definitivo, verranno sborsati 10 milioni di euro più bonus. Nella tarda serata di lunedì l'ex Nancy ha firmato in sede (alla presenza di Zlatan Ibrahimovic) il contratto fino al 2029 con un ingaggio da circa 1,5 milioni di euro. Ai brianzoli andrà Kevin Zeroli in prestito secco: finora il 20enne centrocampista è stato una colonna del Milan Futuro di Daniele Bonera.