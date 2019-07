ZANIOLO, L'AGENTE: "NESSUNA TRATTATIVA, E' PATRIMONIO DELLA ROMA"

08/07/2019

"Ad oggi, per quel che ci riguarda nessuna trattativa è in corso con alcuna società internazionale o italiana". Così Claudio Vigorelli, agente di Nicolò Zaniolo, tramite il suo profilo Instagram prova a fare chiarezza sul futuro del centrocampista della Roma e sulle voci riguardo l'eventuale rinnovo del contratto. "Non è mai stata fatta pressione alla Roma o da parte della Roma per il rinnovo del contratto di Nicolò. Con l'ex direttore sportivo Monchi e Ricky Massara - spiega Vigorelli - avevamo concordato di rivederci al termine della stagione per riadattare il contratto".