WANDA NARA: "ICARDI NON VUOLE ANDARE ALLA JUVE"

20/05/2019

"Icardi non ha mai detto di volere andare alla Juventus, non e' quello che pensa. Non è giusto che escano queste notizie, è stanco di questa situazione". Wanda Nara, moglie-manager di Mauro Icardi, ha commentato così a Tiki Taka le notizie sulla possibile cessione dell'attaccante alla Juventus.