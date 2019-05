WANDA NARA: "ICARDI ALL'INTER PER UN ALTRO ANNO ALMENO"

30/05/2019

Mauro Icardi non intende lasciare l’Inter. E' quanto ha fatto sapere Wanda Nara, intervistata dall’emittente argentina TycSports. "Mauro ha un altro anno e mezzo di contratto con l’Inter e la sua intenzione è quella di restare almeno per un altro anno” ha sentenziato la moglie-agente dell'ex capitano nerazzurro, che ha anche smentito le voci che Antonio Conte non lo vorrebbe nel nuovo corso nerazzurro.