VERONA, AGLIETTI VERSO L'ADDIO

03/06/2019

Subentrato a Fabio Grosso lo scorso 2 maggio, Aglietti ha guidato il Verona in sette occasioni (quattro vittorie, un pareggio e due sconfitte), ma tanto è bastato a centrare la qualificazione in Serie A. Ma, probabilmente, non per la riconferma. 'Sky Sport' riporta infatti che la società veneta non dovrebbe puntare ancora sull'ex tecnico del Novara, a cui non verrebbe rinnovato il contratto in scadenza a giugno. Per la Serie A si pensa a un altro profilo con maggiore esperienza (Ivan Juric?).