UMTITI: "VOGLIO RESTARE AL BARCELLONA"

09/06/2019

Samuel Umtiti non ha alcuna intenzione di lasciare il Barcellona: "Ho un contratto e mi sento felice a Barcellona, è vero che è stata una stagione molto difficile per me ma non ho intenzione di buttare via tutto ora - le parole del difensore francese a Rtl -. Non ho intenzione di mollare il mio desiderio di continuare a giocare nel Barça".