UFFICIALE: CAPUTO AL SASSUOLO

13/07/2019

Si sapeva ormai da tempo, finalmente è arrivata l'ufficialità: Francesco Caputo è un giocatore del Sassuolo. I neroverdi hanno annunciato l'acquisto dell'attaccante, che arriva per 7,5 milioni dall'Empoli e avrà una nuova chance in Serie A dopo che i suoi gol della scorsa stagione non sono bastati a salvare i toscani.