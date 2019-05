TOTTENHAM, POCHETTINO: "RESTO SOLO CON UN NUOVO PROGETTO"

11/05/2019

Mauricio Pochettino ha dichiarato di non essere "pronto" a restare allenatore del Tottenham se non verra' fatto un progetto per restare sulla scia delle big. "Non sono pronto ad iniziare un nuovo capitolo senza un piano, senza un'idea chiara, senza trasparenza, senza dirci cosa dobbiamo fare e dire ai nostri tifosi cosa faremo, qual è il nostro obiettivo", ha spiegato il tecnico degli Spurs finalisti in Champions League.