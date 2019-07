TORINO: DAMASCAN VIA IN PRESTITO

17/07/2019

Il Torino sfoltisce la rosa. Vitalie Damascan è stato infatti ceduto al Fortuna Sittard in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Ad annunciare ufficialmente l'operazione in uscita è stato il club granata. "Il Torino FC comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione a favore degli olandesi e contropzione per i granata, al Fortuna Sittard FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Vitalie Damascan", si legge nel comunicato.