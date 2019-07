TORINO ALLA CARICA PER LAXALT

08/07/2019

La ricerca di un esterno da parte del Torino prosegue a vele spiegate in una fase del mercato transitoria ma potenzialmente decisiva. Come abbiamo raccontato in passato resiste Mário Rui come primo nome sulla lista di Bava e Mazzarri, tuttavia anche la candidatura di Diego Laxalt, in uscita dal Milan, scalda le idee dei protagonisti del mercato granata. Non mancano le alternative e la concorrenza per l’esterno uruguaiano, di certo il Torino fa sul serio ed è pronto a entrare a gamba tesa nella corsa all’ex Genoa.