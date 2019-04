SPALLETTI: "RESTEREI ALL'INTER 100 ANNI"

27/04/2019

Spalletti dopo Inter-Juve 1-1 ha parlato del suo futuro: “Se io continuo o non continuo lo decide la società. Io rimarrei 100 anni all'Inter perché è un bel club. Avete visto che emozioni dà questo pubblico? L'Inter è bene che scelga il meglio per il proprio bene. Se poi questo vuol dire annullare il mio lavoro, non conta niente. L'Inter deve avere personaggi che sappiano decidere e, soprattutto, bisogna difendere l'Inter”.