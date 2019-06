SPAGNA, LUIS ENRIQUE LASCIA LA PANCHINA

19/06/2019

Luis Enrique si appresta a lasciare la guida della nazionale spagnola. Lo scrive 'AS', aggiungendo che il presidente della Federcalcio iberica, Luis Rubiales, ha indetto una conferenza stampa per le 16, probabilmente per annunciare la decisione. Al posto dell'ex tecnico del Barcellona dovrebbe dovrebbe andare il suo secondo, Robert Moreno, che ha guidato le Furie Rosse nelle ultime tre partite, tutte vittoriose, mentre Luis Enrique era assente "per gravissimi problemi personali".