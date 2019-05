SERGIO RAMOS VALUTA L'ADDIO AL REAL MADRID

24/05/2019

Sergio Ramos potrebbe lasciare il Real Madrid quest'estate. Stando a quanto riporta dalla Spagna 'El Chiringuito' il difensore in questi giorni sta riflettendo se continuare la sua carriera con i 'blancos' oppure iniziare una nuova avventura in un top club europeo. Su di lui si sono già mossi in passato Manchester United e Psg.